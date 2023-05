Der TSV Neu-Ulm steigert sich und macht den Trainer glücklich

Plus Durch den Sieg gegen Obenhausen wächst der Abstand des TSV Neu-Ulm auf den Relegationsplatz. Wie die anderen Partien der Bezirksliga Donau/Iller liefen.

Der TSV Neu-Ulm zeigte am Sonntag eine im Vergleich zur Vorwoche deutliche Leistungssteigerung und siegte beim TSV Obenhausen mit 5:2. Die Kreisstädter vergrößerten damit den Abstand zum Relegationsplatz in der Fußball-Bezirksliga auf fünf Punkte. „Unser Ziel war es, den Schwung und die Intensität aus den Trainingseinheiten während der Woche auch auf den Platz zu bringen“, sagte Trainer Rafael da Silva nach dem Schlusspfiff.

Das gelang seiner Mannschaft zunächst ganz gut. Neu-Ulm dominierte die Partie klar und kam durch sehenswerte Treffer von Marco Kurz (11.) und Benjamin Klingen (25.) auch schnell zur 2:0-Führung. Dann allerdings traten wieder die wohl maßgeblichen Gründe für die Abstiegssorgen auf den Plan. Die Gäste präsentierten sich in der Defensive nicht wirklich gut organisiert, mitunter naiv und sorglos. Claus Jehle mit einem Traumfreistoß aus 20 Metern nach einem überflüssigen Foul (34.) und Matteo Maric (36.) mit einem unbedrängten und noch dazu haltbaren Kopfball egalisierten wie aus dem Nichts für den TSV Obenhausen.