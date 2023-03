Ein Fan-Video beschert den Ulmer Fußballern viele Gänsehaut-Momente

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Samstag auf den Tabellenletzten Koblenz. Zusätzliche Motivation verleiht ein emotionales Video aus der Fanszene der Spatzen.

Dieses Video hat ganz viele Gänsehaut-Momente. Die aktive Fanszene des SSV Ulm 1846 Fußball schwört mit etwas mehr als dreieinhalb Minuten auf die entscheidenden Spiele im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft ein. Mit tollen Bildern und Originalkommentaren, mit Szenen aus den schwersten Stunden der Vereinsgeschichte – und mit großen Emotionen. „Die Zeit ist reif“, titeln die treuesten Spatzen-Anhänger. Auch die Mannschaft hat sich den Kurzfilm schon angesehen.