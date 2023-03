SSV Ulm 1846 Fußball kassiert herben Rückschlag im Titelrennen

Plus Das 1:4 gegen den FSV Frankfurt ist die erste Heimniederlage für den SSV Ulm 1846 Fußball in dieser Saison - und womöglich ein Warnschuss zur richtigen Zeit.

Drei Ecken, ein Elfer. Nur diese alte Bolzplatzweisheit hätte dem SSV Ulm 1846 Fußball am Samstagnachmittag vielleicht noch zum Sieg verholfen. Elf Ecken bekamen die Spatzen zugesprochen, was freilich nicht heißt, dass sie gegen den FSV Frankfurt derart überlegen gewesen wären. Die Ulmer kassierten die erste Heimniederlage der Saison und verloren vor 3230 Fans mit 1:4 (0:2). SSV-Trainer Thomas Wörle meinte nach dem Schlusspfiff: „Das ist ein harter Schlag, kein schöner Tag für uns. Aber so etwas gehört im Sport auch dazu.“

Die Niederlage war zehn Spieltage vor Saisonende womöglich ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt im Kampf um den Aufstieg. Sie war aber andererseits auch noch lange kein Grund, um in Panik zu verfallen, denn die Spatzen führen die Tabelle der Regionalliga Südwest weiterhin an – mit derzeit sechs Punkten Vorsprung auf die Kickers Offenbach.

Ausgerechnet die bislang so starke Abwehr der Ulmer wackelt

Ausgerechnet das Prunkstück der vergangenen Wochen und Monate hatte im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt jeglichen Glanz verloren. Die Ulmer Defensive geriet ein ums andere Mal gehörig ins Schwimmen. So wie beim ersten Nackenschlag nach fünf Minuten. Die Hintermannschaft bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Amin Farouk war Nutznießer und traf zum frühen 0:1. Die Spatzen waren aber nur kurz geschockt, drängten dann mit Vehemenz auf den Ausgleich. „Wir hatten nach dem 0:1 eine sehr starke Phase und auch einige gute Chancen. Wenn wir da das Tor machen, bin ich mir sicher, läuft das Spiel anders“, meinte Wörle hinterher. Lucas Röser scheiterte gleich mehrfach, Nicolas Jann hatte per Fallrückzieher sogar ein Traumtor auf dem Fuß, Frankfurts Schlussmann Omer Hanin war allerdings auf dem Posten. Der nächste Treffer fiel wieder auf der anderen Seite. „Zu einem günstigen Zeitpunkt“, fand Spatzen-Trainer Wörle. Denn schon kurz nach dem 0:2 (43.) durch Sho Sannomiya ging es in die Pause.

Gleich nach der Pause kassieren die Spatzen den nächsten Nackenschlag

Und danach? Ulm wollte vieles besser machen, kam voller Elan aus der Kabine – und wurde in den eigenen Angriffsbemühungen jäh gebremst. Mit dem Tor zum 0:3 (47.). Ein Treffer mit einfachen Mitteln. Zwei, drei kurze Pässe und Giorgio del Vecchio kam frei zum Abschluss. Thomas Wörle nannte es in seiner Analyse „eiskalte Effizienz“. Das, was seiner Mannschaft in dieser Partie fehlte. Denn Chancen hatten die Ulmer durchaus, Zuspiele und Abschlüsse waren aber oft zu kompliziert gedacht oder zu ungenau. „Frankfurt hat auch leidenschaftlich verteidigt“, meinte Wörle weiter.

Die Ulmer Hintermannschaft hatte gleich vier Mal das Nachsehen. Foto: Horst Hörger

Als Nicolas Jann in der 77. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3 gelang, keimte noch einmal kurz Hoffnung auf. Doch auf der anderen Seite ließ sich ausgerechnet Kapitän Johannes Reichert, sonst Mister Zuverlässig in der Ulmer Abwehr, düpieren. Oluwabori Ayompo Falaye setzte mit seinem Tor zum 1:4, einem Schlenzer ins lange Eck, den traurigen Schlusspunkt aus Sicht der Heimelf.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Allgeier, Reichert, Geyer, Hansen (46. Stoll) – Ahrend (55. Ludwig), Hingerl (55. Chessa), Schmidts, Hannemann (55. Rösch) – Röser (69. Dulleck), Jann.