Titelrennen in der Regionalliga Südwest: Elversberg legt vor, Ulm zieht nach

Gut eine Stunde dauert es, bis der SSV Ulm 1846 Fußball den Abwehrriegel des FC Gießen knackt. Am Ende gewinnen die Spatzen 2:0 und sind weiterhin punktgleich mit dem Spitzenreiter.

Spitzenreiter SV Elversberg hat am Freitagabend mit einem 2:0-Sieg in Großaspach vorgelegt, die Spatzen zogen einen Tag später nach, besiegten den FC Gießen mit dem gleichen Ergebnis. Das Titelrennen in der Regionalliga Südwest bleibt packend. Beide Kontrahenten haben 73 Zähler, der Tabellenführer aus dem Saarland weist jedoch die deutlich bessere Tordifferenz auf und hat damit einen kleinen Vorteil auf seiner Seite. Drei Partien stehen noch aus.

Aber zurück zum Auswärtsspiel beim FC Gießen. Ein erstes Aufatmen gab es bei den Spatzen schon vor dem Anpfiff: Kapitän Johannes Reichert (Nasenbeinbruch) und Adrian Beck (Rippenprellung), deren Einsätze nach dem Pokalspiel während der Woche beim TSV Essingen zunächst noch höchst fraglich waren, hatten grünes Licht bekommen und liefen am Samstagnachmittag wieder auf. Es war aber die erwartet schwere Nuss, die in Hessen zu knacken war. Beck hatte die erste gute Möglichkeit für die Gäste, setzte seinen Kopfball aus kurzer Distanz aber zu hoch an (3.). Dann wurde es zunächst auf der anderen Seite brenzlig. Nach einem Freistoß aus eigentlich ungefährlicher Lage trafen die Hausherren nur die Latte des Ulmer Tors (9.), wenig später parierte Torwart Christian Ortag einen platzierten Schuss von Kristian Gaudermann auf der Linie (15.).

Ein spielerischer Unterschied auf dem Feld ist lange nicht zu erkennen

Es war ein ausgeglichenes Duell, ein spielerischer Unterschied zwischen dem Tabellenzweiten von der Donau und dem heimischen Vorletzten war lange Zeit nicht zu erkennen. Gießen stand – wie gewohnt – defensiv sicher und machte den Spatzen das Leben enorm schwer. Jannik Rochelt hatte bis zur Pause noch zwei gute Chancen, sein erster Versuch wurde gerade noch geklärt (36.), der zweite krachte an die Latte (42.).

Rund 100 mitgereiste Fans unterstützen die Ulmer Spatzen unermüdlich

In der Kabine hatte Cheftrainer Thomas Wörle wohl einmal mehr genau die richtigen Worte gefunden. Seine Mannschaft jedenfalls steigerte sich erheblich, übernahm mehr und mehr die Kontrolle und hatte durch Cedric Guarino (50.) auch die erste gute Möglichkeit nach Wiederanpfiff. Doch sein Schuss aus der Distanz war zu unplatziert. Die Ulmer waren in dieser Phase des Spiels bissig, engagiert und laufstark. Angetrieben von den gut 100 mitgereisten Fans, drängten sie auf den Führungstreffer. Und dieser unbedingte Wille zahlte sich aus. Fast genau eine Stunde war gespielt, als sich Bastian Allgeier durchsetzte und Nicolas Jann in der Mitte mustergültig bediente. Letzter verwertete das Zuspiel zum 1:0 (60.).

Nicolas Jann trifft schon zum neunten Mal in dieser Saison

Die kurzzeitige Unordnung in der Gießener Hintermannschaft nutzten die Gäste im Stil einer Spitzenmannschaft eiskalt aus und legten nur fünf Minuten später nach. Erneut war es Jann, der eine Kombination über Allgeier und Robin Heußer mit seinem neunten Saisontreffer zum 2:0 (65.) abschloss.

Lesen Sie dazu auch

Wenn man denn nach einer starken zweiten Halbzeit überhaupt ein Haar in der Suppe finden will, war es auch in Gießen einmal mehr die Chancenverwertung in der Schlussphase. Phil Harres vergab erst freistehend (75.), dann in aussichtsreicher Position nach einem Alleingang (79.), Jannik Rochelts Schuss von der Strafraumkante wurde von Gießens Torwart zur Ecke geklärt (78.) und Simon Klostermann schoss knapp am Tor vorbei (90.). Von den Hausherren kam indessen gar nichts mehr.

SSV Ulm 1846 Fußball Ortag - Guarino, Geyer, Reichert, Allgeier (79. Kiefer) – Maier, Heußer (90.+1 Petrovic), Jann (90.+1 Kundruweit), Beck (79. Wähling), Rochelt – Harres (83. Klostermann).