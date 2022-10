Göttingen

16.10.2022

Göttingen fällt Ratiopharm Ulm wieder in den Arm

Plus Nach der Niederlage in der Liga auch eine im Pokal gegen die Niedersachsen. Dabei verspielen die Ulmer Basketballer wie vor einer Woche eine klare Führung.

Der erste Sieg überhaupt in dieser Saison gelang am Dienstag im Eurocup gegen Venedig, der heftige Rückschlag folgte am Sonntag mit einer 82:86-Niederlage im Pokal-Achtelfinale in Göttingen. Der Start von Ratiopharm Ulm in diese Basketballsaison bleibt ein komplett verkorkster. Wie schon eine Woche zuvor in der Bundesliga gegen Rostock verspielten die Ulmer auch gegen Göttingen am Ende eine deutliche Führung, Nationalspieler Karim Jallow sprach hinterher Klartext: „Wir haben das selbe Gesicht gezeigt. Wir waren wieder nicht schlau genug, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.“

