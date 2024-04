Der Alltag hat den FV Illertissen wieder

Nach dem Pokalaus gegen Ingolstadt soll die starke Serie in der Regionalliga ausgebaut werden – das dürfte am Samstag nicht ganz einfach werden.

Nach dem Pokalaus gegen Ingolstadt wartet auf den FV Illertissen wieder der Punktspielalltag in der bayerischen Fußball-Regionalliga. Am Samstag (14 Uhr) steht die Partie beim FC Schweinfurt an. Beim Tabellenachten will der FVI die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ausbauen – was nicht ganz einfach werden dürfte.

Die Schweinfurter waren durchaus ambitioniert in die Saison gestartet und sie haben trotz ihrer Position im Niemandsland der Tabelle sicher noch den Ehrgeiz, ihre Bilanz aufzubessern. Vor allem Trainer Marc Reitmaier, für den am Saisonende Schluss ist, wird sich mit guten Ergebnissen verabschieden wollen. Einer der wichtigsten Schweinfurter Spieler ist trotz seines fortgeschrittenen Alters von 39 Jahren immer noch Adam Jabiri, der als spielender Co-Trainer bereits acht Treffer erzielt hat. Das Wiedersehen mit ihrem früheren Mannschaftskameraden Kevin Frisorger fällt für die Illertisser dagegen aus. Er war im Winter nach Schweinfurt gewechselt und kassierte kürzlich seinen dritten Feldverweis in dieser Saison. Doch die Gastgeber haben einen Kader, der stark genug ist, diesen Ausfall zu kompensieren.

FV Illertissen spielt in Schweinfurt

Das gilt auch für den FVI, der Max Zeller ersetzen muss, der beim letzten Spiel gegen die kleinen Bayern seine zehnte Gelbe Karte sah und deswegen gesperrt ist. Der Fokus von Trainer Holger Bachthaler liegt nun ganz auf der Punktrunde: „Nach dem Pokalaus wollen wir die Regionalliga-Saison bestmöglich zu Ende spielen.“ In seinem Kader gibt es ein paar Fragezeichen, denn Yannick Glessing und Gökalp Kilic gingen mit Blessuren aus dem Pokalspiel.