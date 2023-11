Bei den Devils Ulm/Neu-Ulm gibt es unerwarteten Grund zur Freude

Die Devils gewinnen nach Verlängerung gegen den favorisierten TSV Peißenberg. In der Zusatzschicht ist der beste Ulmer Stürmer nur noch Zuschauer.

Dank eines beherzten Auftritts feierte der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga vor knapp 600 Zuschauern und Zuschauerinnen gegen die klar favorisierte Spitzenmannschaft des TSV Peißenberg einen 4:3-Sieg nach Verlängerung (1:1/2:1/0:1).

Dabei lagen die Devils bereits nach neun Minuten im Rückstand. Durch eine Flut an Strafenzeiten gegen Martin Podesva (13.), Stefan Rodrigues (14.) und Justin Unger (16.) waren sie in der Folge ständig in Unterzahl, gelegentlich hatten sie sogar zwei Mann weniger auf dem Eis. Die Ulmer überstanden aber diese kritischen Situationen und schlugen ihrerseits in Überzahl durch Dominik Synek eiskalt zurück (18.).

Devils Ulm/Neu-Ulm gewinnen gegen Peißenberg

Genau 107 Sekunden nach der Drittelpause durften die heimischen Fans erneut jubeln, denn Valentin Dér erzielte die 2:1-Führung. Als dann nach einer halben Stunde erneut Synek sogar auf 3:1 stellte, durfte auf Ulmer Seite schon von drei Punkten geträumt werden. Aber die Gäste kamen dank ihrer individuellen Klasse kurz vor Drittelende zum Anschlusstreffer (39.). Im letzten Abschnitt versäumten es zunächst die Ulmer, bei mehreren Überzahlsituationen nachzulegen. Die Partie wurde nun zunehmend ruppiger und aggressiver, schließlich kam es zu einer Keilerei, für die auf jeder Seite ein Spieler bestraft wurde. Bei den Devils wurde ausgerechnet der Doppeltorschütze Synek mit einer Fünfminuten- plus Spieldauerstrafe vorzeitig unter die Dusche geschickt (52.).

Die Ulmer ließen sich davon aber nicht aus ihrem Rhythmus bringen, auch wenn sie drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich kassierten. In der Verlängerung hatte zunächst Peißenberg in Überzahl die Chance, sich zwei Punkte zu sichern. Die Devils überstanden aber die Situation und Julian Tischendorf traf nach toller Vorarbeit von Dér zum Sieg (64.).