Neu-Ulm

vor 34 Min.

Der SV Offenhausen kommt schwer in die Gänge

Plus Am Wochenende ist die SGM Aufheim-Holzschwang zu Gast – und die hat gerade einen Lauf. Klassenprimus TSV Neu-Ulm ist gegen Aufsteiger Asselfingen Favorit.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Der SV Offenhausen startete durchwachsen in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga. Vor dem Heimspiel (Sonntag, 15 Uhr) gegen die SGM Aufheim/Holzschwang sieht Trainer Alexander Höhne Parallelen zum Vorjahr. Auch damals kam der SVO als Aufsteiger nur schwer in die Gänge.

Gerade einmal vier Zähler ergatterte der SVO aus den bisherigen fünf Spielen. „Das ist natürlich alles andere als optimal“, räumt Höhne ein. Eine Erklärung findet er schnell: „Wir haben viele Verletzte und Urlauber. Das stecken wir nicht so einfach weg.“ In Anbetracht dieser Umstände fällt das Zwischenfazit des Trainers gar nicht so schlecht aus. „Das Spiel gegen Asselfingen war ziemlich schwach. In den Spielen davor haben wir gut gespielt, am Ende aber unsere Chancen nicht verwertet“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen