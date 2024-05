Der TSV Neu-Ulm nutzt jede Halbchance

Ein 6:0 im Derby gegen den SV Offenhausen. Aber die Partie hätte auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können und die Frage ist sowieso, welche Bedeutung sie überhaupt hat.

Der TSV Neu-Ulm konnte in der Fußball-Bezirksliga die Tuchfühlung zum Spitzenreiter Türkgücü Ulm wahren. Der 7:0-Kantersieg im Stadtderby gegen den SV Offenhausen reichte allerdings nicht, um in der Tordifferenz wirklich näher an den Klassenprimus heranzurücken. Türkgücü gewann zeitgleich nämlich mit 6:0.

Insgesamt bleibt bis Dienstag die Frage offen, ob dieses Spiel überhaupt noch von Bedeutung ist. Dann soll das Urteil zur Wertung des Spiels TSV Bermaringen gegen Türkgücü Ulm verkündet werden. Wird den Ulmern ihr Sieg nicht aberkannt, stehen sie bereits als Meister fest. Diese offene Frage waren am Muthenhölzle zunächst aber nur eine Randnotiz. Erst nach dem Spiel sagte TSV-Trainer Peter Passer: „Wir werden in der kommenden Woche vernünftig trainieren und sehen dann, was kommt.“

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft konnte er nicht einmal uneingeschränkt zufrieden sein. Die 1:6-Klatsche in der Vorwoche gegen Jungingen hatte deutliche Spuren hinterlassen. Neu-Ulm war zwar stets um Spielkontrolle bemüht, wirkte aber fahrig im Spielaufbau und offenbarte derbe Lücken in der Abwehr. Letztlich war es nur Keeper Matej Perkovic zu verdanken, dass die Partie nicht einen völlig anderen Verlauf nahm. In der 7. Minute entwischte Offenhausens Stjepan Saric seinem Widersacher Stefan Vrhovac spielend, scheiterte dann aber am Torhüter und hatte zudem Pech, dass der von seinem Körper abprallende Ball am Pfosten landete. Ein ähnliches Bild in der 21. Minute: Neu-Ulms Defensive grätschte sich gegenseitig ab, Saric profitierte, scheiterte aber wieder völlig frei vor Perkovic. Von den Neu-Ulmer war bis dahin in der Offensive nichts zu sehen. Offenhausen hatte Erbarmen und half mit zwei derben Patzern nach. Salem Fazlji spritzte in einen riskanten Rückpass von Jason Lelovas und stellte urplötzlich auf 1:0 (29.). Beim 2:0 sah der sonst starke Edemir Dzanic nicht gut aus. Oliver Schlotter ließ sich nicht zweimal bitten und kickte das Leder mit einem „Bauernspitz“ in die Maschen (37.).

Nach dem Seitenwechsel nutzte Neu-Ulm dann jede Halbchance: Mateo Maric (48.), Nico Kurz (49.), Marco Kurz (53.) trafen fast im Minutentakt. Pezhman Chalambari mit einem Tor aus 30 Metern in den Winkel (58.) und wieder Nico Kurz (72.) machten den dann auch verdienten Sieg perfekt.





Und so haben die anderen gespielt:

TSV Blaustein – SV Asselfingen 1:0 (0:0). Vedin bektic erlöste die Hausherren in der 52. Minute und machte mit seinem Treffer den Klassenerhalt für den TSV klar.

SC Staig – Türkspor Neu-Ulm II 9:0 (3:0). Finn Annabring (33.), Dominik Krizmanic (36.) und Silvan Laib (45.) machten schon zur Pause alles klar. Türkspor stellte danach jede Defensivarbeit ein und wurde von Maurice Huber (51), Manuel Kohn (59.), Silvan Laib (66.), Moritz Karletshofer (81.), Finn Annabring (85.) und Julian Rauner (90.) dafür abgewatscht.

TSG Söflingen – TSV Kettershausen 1:5 (0:2). Im Duell der Auf- und Wieder-Absteiger versenkte Kettershausen das Söflinger Schiff mit einem Raketenstart. Felix Walter (3.) und Alexander Mayer (5.) entschieden die Partie quasi mit dem Anpfiff. Als Lukas Stiegeler auf 0:3 stellte (48.), war der letzte Zweifel beseitigt. Alexander Mayer (59.) und Felix Walter (83.) trafen noch einmal. Für die TSG betrieb Ibrahim Kalach (83.) Kosmetik.

FV Asch/Sonderbuch – SGM Aufheim/Holzschwang 1:3 (0:2). Asch hatte beim Eigentor von Florian Schmeißer noch Pech (9.). Die SGM hatte danach aber Oberwasser und kam durch Tim Hartmann (26.) per Sonntagsschuss zum 2:0. Nach der Pause bügelte Schmeißer sein Eigentor mit dem Anschlusstreffer zunächst wieder aus, sah dann aber nach einem Foul die Rote Karte (57.). Nur vier Zeigerumdrehungen später handelte sich auch Heiko Weber nach einem weiteren Foul eine weitere Rote Karte ein. Leon Dietz nutzte die doppelte Überzahl zur Entscheidung (72.).

Türkgücü Ulm – SV Jungingen 6:0 (4:0). Türkgücü kam durch Emir Abdulahovic schnell zur Führung (9.). Daniel Fernandes (30.), Ozan Aras (39.) und Mirhds Mehanovic (45.) unterstrichen die Kräfteverhältnisse zur Pause fett. Ismael Demiray (63.) und Mirhad Mehanovic (66.) legten nach.

TSV Langenau – TSV Bermaringen 6:1 (3:0). Langenau zog den Gästen mit dem Treffer vom Mehmet Levet (4.) früh den Zahn und packte mit dem 2:0 von Timo Bemsel schnell einen drauf (14.). Christian Sauter entschied das Spiel schon vor der Pause (44.). Bermaringen kam durch Matthis Härle zwar noch einmal ran (57.), Langenau fertigte aber durch die Tore von Bemsel (71.), Levet (75.) und Anton Romer die Älbler ab.