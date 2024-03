Neu-Ulm/Saarbrücken

06:00 Uhr

Verlieren wäre von Vorteil für die Spieler des TTC Neu-Ulm

Ob sie sich in Saarbrücken über den Weg laufen, das bleibt abzuwarten: Timo Boll (links) hat auf jeden Fall Zeit, Truls Moregardh muss zunächst in Südkorea spielen. Foto: Horst Hörger

Plus Die Finalrunde der Tischtennis-Champions-League und ein Turnier in Südkorea finden fast gleichzeitig statt. Der Neu-Ulmer Trainer nennt die Konsequenzen „pervers“.

Von Willi Baur

Viel Spannung verspricht die Finalrunde der Tischtennis-Champions-League schon vor dem ersten Aufschlag an Ostern in Saarbrücken. Denn über die gängigen Aspekte bei der Kaderplanung wie Form oder Verletzungen hinaus treibt die Verantwortlichen der beteiligten drei deutschen Klubs ein weiteres Problem um: ein hochkarätig besetztes WTT-Turnier im südkoreanischen Incheon, das am Mittwoch begonnen hat und am Sonntag enden wird. Jeweils zwei Leistungsträger aus Düsseldorf, Saarbrücken und Neu-Ulm müssen dabei an die Tische, andernfalls drohen neben Geldstrafen weitere Konsequenzen.

Das heißt für die Düsseldorfer Dang Qiu und Anton Källberg wie für Patrick Franziska und Darko Jorgic (Saarbrücken) sowie für die Neu-Ulmer Spieler Dimitrij Ovtcharov und Truls Moregardh: Je früher sie die mit insgesamt 300.000 US-Dollars dotierte Konkurrenz verlassen müssen, desto besser ist das für ihre Klubs in der Heimat. Womöglich sitzen sie also insgesamt 20 Stunden im Flieger für eine Niederlage in drei Sätzen.

