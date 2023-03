Türkspor Neu-Ulm im Pokal-Halbfinale

Plus Türkspor Neu-Ulm erreicht in einem turbulenten Spiel das Halbfinale im WFV-Pokal und hat jetzt Heimrecht gegen einen sehr attraktiven Gegner.

Türkspor Neu-Ulm hat die kleine Sensation im Viertelfinale des WFV-Pokals perfekt gemacht und hat jetzt zur Belohnung im Halbfinale am 3. Mai ein Heimspiel gegen den Titelverteidiger Stuttgarter Kickers. Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran stellte nach dem durchaus verdienten 1:0-Sieg seiner Mannschaft über den Verbandsligisten SSV Ehingen Süd stolz fest: „Wir haben Werbung für uns gemacht.“

Etwa 500 Zuschauer sahen von Beginn an einen engagierten Auftritt des Landesligisten auf dem Neu-Ulmer Kunstrasen. Türkspor hätte eigentlich schon vor der Pause in Führung liegen müssen. Kurz vor der Halbzeit wurde es obendrein noch hektisch. Bei einem Einwurf von Türkspor und einer herzlich wenig intelligenten Aktion von Ehingens Auswechselspieler Kevin Ruiz sah dieser die rote Karte, ohne eine einzige Minute gespielt zu haben (44.). Pech für Ruiz war dabei, dass der Schiedsrichter-assistent in unmittelbarer Nähe stand, die Schwalbe von Ruiz bei einem Gerangel neben der Bank somit genau sah und deswegen seinem Chef den entscheidenden Tipp geben konnte.

Türkspor Neu-Ulm schlägt Ehingen Süd

Nach der Pause blieb Türkspor zunächst am Drücker und kam durch einen Elfmeter zum Tor des Tages. Liridon Elezaj war gefoult worden, Luan Kukic ließ sich diese Chance vom Punkt aus nicht entgehen (66.). Schon in den Minuten bis zur Führung war eine Menge los. Erst wurde ein Ehinger Treffer wegen Abseits nicht anerkannt (54.), gleich darauf sah der SSV-Spieler Maurizio Scioscia die gelb-rote Karten (55.) und ein von Elezaj getretener Eckball streifte den Querbalken des Gästetores (56.). Nach dem 1:0 schwanden bei den Hausherren zusehends die Kräfte und Ehingen kam noch zur einen oder anderen Möglichkeit. „Da hatten wir auch etwas Glück“, gab Ünal Demirkiran später zu.

Jetzt wartet mit den Stuttgarter Kickers ein besonders attraktiver Gegner im Halbfinale. Für Demirkiran und seine Mannschaft gilt es nun jedoch erst einmal neue Kräfte für das Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten FC Frickenhausen zu sammeln. Dort soll nach Möglichkeit der Höhenflug auch in der Liga weitergehen.

Türkspor Neu-Ulm: Hozlinger – Owusu, Tuna, Cumur, Sarigiannidis – Weibler, Kajan, Pangallo (78. Turkalj), Elezaj (88. Bagceci) – Barwan (90. +4 Nergiz), Kukic (89. Kücük).