Obenhausen

12:00 Uhr

Der TSV Obenhausen will sich mit Anstand verabschieden

Plus Der Obenhausen steigt zwar aus der Fußball-Bezirksliga ab, aber dem TSV Neu-Ulm würde man noch gerne eins auswischen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Der TSV Obenhausen befindet sich in der Fußball-Bezirksliga auf Abschiedstournee. Die Mannschaft aus dem Rothtal steht als Absteiger fest, sie will sich aber mit Anstand verabschieden. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der ebenfalls abstiegsbedrohte TSV Neu-Ulm in Obenhausen. „Natürlich würden wir denen gerne eins auswischen“, gibt Noch-Trainer Dominik Zwatschek zu. Das Spiel gegen Neu-Ulm hat für ihn einen besonderen Charakter. Immerhin hat dort der ehemalige Obenhausener Trainer Andreas Miller als sportlicher Leiter angeheuert.

Allerdings muss Zwatschek auch eingestehen, dass seine Mannschaft die angestrebten Ziele nicht erreicht hat. Nach der Demission von Miller stand eigentlich Stabilität in der Defensive an oberster Stelle der Prioritäten-Liste. Mittlerweile 85 Gegentore in den bisher absolvierten 25 Spielen lassen aber in dieser Hinsicht keinerlei Fortschritte erkennen. Zuletzt setzte es gegen den TSV Langenau eine 1:7-Heimklatsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .