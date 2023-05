Senden

28.05.2023

Der TSV Kettershausen krönt eine starke Saison

Plus Nach dem Sieg beim FV Senden hat die Mannschaft mindestens die Relegation sicher.

Durch den 1:0-Sieg beim FV Senden hat der TSV Kettershausen/Bebenhausen am Samstag endgültig klar gemacht, dass nur er selber oder der SV Tiefenbach als Meister der Fußball-Kreisliga A Iller infrage kommt. Der Rivale leistete sich übrigens gleichzeitig einen 1:2-Ausrutscher in Regglisweiler. Entsprechend groß war der Jubel nach der Partie aufseiten der Unterallgäuer. Ihr Trainer Ralph Amann sagte: „Wir haben mindestens den Relegationsplatz, sicher und haben damit das Sahnehäubchen auf eine sowieso schon überragende Saison draufgesetzt. Sein Sendener Kollege Simon Fischäß war trotz der Niederlage mit seiner Mannschaft zufrieden: „Ich kann niemand einen Vorwurf machen. Wir haben wieder einmal das Spiel kontrolliert, aber nichts daraus gemacht.

TSV Kettershausen gewinnt gegen FV Senden

Damit lag er völlig richtig. Der Auftritt des FV Senden ähnelte dem eine knappe Woche zuvor in Beuren: Viel Aufwand, sprich Ballbesitz, aber wenig, bis gar kein Ertrag. Auch insgesamt gab es in der Partie nur wenige Möglichkeit auf beiden Seiten. Die erste halbwegs gefährliche Situation hatten in der 9. Minute die Gäste in Person von Thomas Herz, der aber aus guter Position zu überhastet abschloss. Danach passierte eine ganze Weile gar nichts mehr. Beide Teams beackerten sich im Mittelfeld und kamen nicht mehr in den gegnerischen Strafraum. Kurz vor dem Halbzeitpfiff lag der Ball dann aber doch im Sendener Gehäuse. Nach einem Freistoß von Alexander Mayer herrschte in der Sendener Abwehr Unordnung und Christoph Herz schob das Leder in die Maschen (43.).

