Julia Tannheimer aus Ulm: So tickt Deutschlands großes Biathlon-Talent

Plus Beim Online-Voting im Januar setzt sich Julia Tannheimer vom DAV Ulm durch. Die junge Biathletin schwärmt von ihrer Weltcup-Premiere und hat noch viel vor.

Von Stephan Schöttl

Julia Tannheimer war die Freude am Telefon deutlich anzumerken. Überglücklich reagierte sie am Montagvormittag auf die frohe Kunde vom Sieg beim Leser-Voting unserer Redaktion und sagte: „Es ist toll, dass so viele Menschen für mich abgestimmt haben.“ Die junge Biathletin vom Deutschen Alpenverein (DAV) Ulm hat die Wahl zum "Sportstar des Monats" im Januar für sich entschieden. Sie siegte mit einem Vorsprung von über 1.000 Stimmen vor Stefan Rodrigues, Stürmer beim Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm.

In der Schule hatte sie es zu Wochenbeginn nicht ganz so stressig. Erst zur fünften Stunde begann der Unterricht. Das ist sonst anders. Die 18-Jährige besucht das Skiinternat in Furtwangen im Schwarzwald, macht dieses Jahr Abitur. Seit über 25 Jahren hat sich die Schule als Kaderschmiede für Talente bewährt. Skispringer Martin Schmitt gehörte zum Beispiel schon zu den Schülern, die Biathleten Simon Schempp und Benedikt Doll ebenso. Schule und Sport ergänzen sich in Furtwangen bestens. „Es wird einem hier schon sehr einfach gemacht, dass man beides unter einen Hut bekommt. Ich habe morgens Unterricht und nachmittags Training“, erzählt Tannheimer. Bundestrainer Kristian Mehringer verriet vor Kurzem: "Julia lebt einen extremen Leistungsgedanken, sportlich und auch in der Schule.“

