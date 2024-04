Der SSV Ulm 1846 Fußball steht im Halbfinale des WFV-Pokals

Späte Tore beim 2:0 gegen die Stuttgarter Kickers. Auch der Gegner des TSV Buch steht fest.

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Im Halbfinale des WFV-Pokals gewannen die Spatzen vor mehr als 8700 Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Stuttgarter Kickers mit 2:0. Nächster Gegner ist am 1. Mai die SG Sonnenhof-Großaspach.

Die Partie im Gazi-Stadion begann mit einer beinahe halbstündigen Verspätung, weil der Ulmer Tross im Stau stand und die Spatzen starteten mit einer gegenüber dem Punktspiel gegen Münster am Samstag mit einer auf allen elf Positionen veränderten Mannschaft. Es dürfte auch an der radikalen Rotation gelegen haben, dass der Tabellenführer der Regionalliga in einer hektischen, chancenarmen und oft unterbrochenen ersten Halbzeit mindestens auf Augenhöhe mit dem Drittliga-Primus war. Auch nach Wiederbeginn war die Partie zwischen den beiden Erzrivalen lange ausgeglichen. Für die Entscheidung sorgten schließlich der erst vier Minuten zuvor eingewechselte Thomas Kastanaras (79.) und Sascha Risch (84.) mit ihren späten Toren. Anschließend mächtige Aufregung, der Stuttgarter Paul Polauke sah wegen einer Tätlichkeit gegen den auf den Platz stürmenden Ulmer Philipp Maier die Rote Karte.

Am Dienstagabend wurde auch der Halbfinalgegner des TSV Buch ermittelt. Es ist der VfR Aalen, der beim SSV Reutlingen mit 3:0 gewann.