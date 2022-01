Tischtennis

vor 49 Min.

Pokalfinale in Neu-Ulm: Holt sich der Seriensieger Titel Nummer 75?

Plus Borussia Düsseldorf ist beim Pokal-Finalturnier in Neu-Ulm erneut großer Favorit. Welche Topstars der Tischtennis-Szene am Samstag in der Ratiopharm-Arena antreten.

Von Willi Baur

Die Serie ist nicht ganz makellos, aber eindrucksvoll: Sieben Mal in den vergangenen neun Jahren holte Borussia Düsseldorf den deutschen Tischtennis-Pokal. Daran will der Rekordmeister am Samstag in der Ratiopharm-Arena anknüpfen (Halbfinals 13 Uhr, Finale ab 17.30 Uhr). Bei der Endrunde um den DTTB-Cup wollen die Borussen Titel Nummer 75 feiern.

