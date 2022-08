Tischtennis

09:57 Uhr

Team Euro: TTC Neu-Ulm tanzt noch auf einer weiteren Hochzeit

Lokal Bundesliga, DTTB-Pokal, Champions League und jetzt auch noch Europa-Cup: Auf die Tischtennis-Profis des TTC Neu-Ulm wartet ein heißer Herbst.

Von Willi Baur

Für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm folgt auf den heißen Sommer zumindest im übertragenen Sinne auch ein „heißer Herbst“. So trifft das Team um Deutschlands Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov im Achtelfinale des DTTB-Pokals Ende September auf Werder Bremen, in der Champions League knapp zwei Wochen später auf Apuania Carrara ( Italien), Odorheiu Secuesc (Rumänien) und den tschechischen Traditionsklub TTC Ostrava. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Luxemburg ergeben. Damit nicht genug: Wie in diesem Zusammenhang bekannt wurde, will der TTC nicht nur die europäische Königsklasse aufmischen. Vielmehr startet eine zweite Neu-Ulmer Mannschaft im Europa-Cup. Dazu hat der umtriebige TTC-Präsident Florian Ebner eine ihm vom Kontinentalverband angebotene Wildcard genutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen