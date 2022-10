Ratiopharm Ulm im Basketball-Eurocup gegen Litauer

Im Eurocup bleibt dem Ulmer Basketball-Trainer eine unangenehme Personal-Entscheidung erspart.

Diese unangenehme Entscheidung bleibt Anton Gavel diesmal erspart: Anders als in der Bundesliga gibt es in den internationalen Basketball-Wettbewerben keine Ausländerbeschränkung. Der Trainer von Ratiopharm Ulm kann also am Mittwoch (18 Uhr) im Eurocup beim litauischen Vertreter Lietkabelis Panevezys die volle Kapelle aufbieten. Am Sonntag hatte Gavel bei der Pokalniederlage in Göttingen noch einen seiner sieben ausländischen Spieler streichen müssen und sich für Josh Hawley entschieden.

Dass Ulm verloren hat, das liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht an dieser Entscheidung. Auf der anderen Seite hat Ulm in dieser Saison bisher genau ein einziges Spiel gewonnen und zwar das vor einer Woche im Eurocup mit sieben Ausländern gegen Venedig. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath erinnert sich gerne an dieses Spiel: „Gegen Venedig hat die Mannschaft bewiesen, dass sie Spiele gewinnen kann.“ Er sagt aber auch: „Göttingen hat uns zum zweiten Mal aufgezeigt, wie wir am Ende mit leeren Händen dastehen.“ Nach der Analyse von Leibenath fehlen eben nach einer aufgrund von Verletzungen und Visaproblemen extrem unrunden Saisonvorbereitung die Automatismen: „Dadurch, dass die Mannschaft erst sehr spät komplett zusammenarbeiten konnte, muss sie diese Entwicklung nun nachholen.“

Der Gegner aus der 86.000-Einwohner-Stadt Panevezys im Norden des Landes Litauen ist nationaler Vizemeister und er hat mit dem früheren Berliner Stefan Peno einen aus der Bundesliga bestens bekannten Spieler im Kader. Zum Auftakt des europäischen Wettbewerbs verloren die Litauer auf neutralem Boden in der lettischen Hauptstadt Riga mit 71:82 gegen den ukrainischen Vertreter Prometey Slobozhanske.

Wie gegen die allermeisten anderen Mannschaften im Eurocup spielen die Ulmer auch gegen Lietkabelis Panevezys nicht zum ersten Mal. In der Saison 2016/17 setzte es – damals noch unter dem Trainer Thorsten Leibenath – zwei knappe Niederlagen gegen die Litauer.