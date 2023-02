Weißenhorn

18:00 Uhr

Ein Blasrohr macht auch Erwachsenen Spaß

Plus Thomas Janus bringt in Weißenhorn den Menschen den Umgang mit diesem Sportgerät bei. Ein Selbstversuch zeigt: Das kann süchtig machen und erste Erfolge stellen sich schnell ein.

Von Pit Meier

Mit Blasrohren kenne ich mich seit der Kindheit ein bisschen aus. Theoretisch sowieso. Es gab und gibt ja diese Filme, in denen Indianer in Südamerika mit vergifteten Pfeilen Jagd auf allerlei Dschungelgetier machen. Oder in denen edle Tierärzte die leidenden, aber mit beeindruckenden Gebissen ausgestatteten Kreaturen mithilfe eines Blasrohrs betäuben, um dann gefahrlos deren Wehwehchen kurieren zu können. Ich habe damals aber auch praktische Erfahrungen gesammelt: aus der letzten Reihe im Klassenzimmer dem Streber in der ersten Bank mit dem Strohhalm ein Papierkügelchen in den ausrasierten Nacken schießen. Irgendwie war es höchste Zeit, die Kenntnisse nach Jahrzehnten aufzufrischen. Bei der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Weißenhorn, einem der ganz wenigen Vereine in der Region, der das Blasrohrschießen anbietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

