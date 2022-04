Tödlicher Unfall: 81-Jährige gerät mit E-Bike in Gegenverkehr und stirbt

War sie beim Abbiegen zu schnell unterwegs? Im Kreis Heidenheim ist eine 81-Jährige, die mit ihrem Elektrorad unterwegs war, tödlich verunglückt.

Bei einem Unfall am frühen Mittwochabend bei Steinheim am Albuch im Landkreis Heidenheim ist eine 81-jährige Radfahrerin tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, geriet die Senioren mit ihrem Elektrorad in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Auto zusammen.

Kurz nach 17 Uhr war sie von Heuchstetten in Richtung Steinheim unterwegs. Als sie von der Kreisstraße nach rechts in die B466 fuhr, kam die 81-Jährige auf die Gegenspur. Dort erfasste sie ein BMW.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob die Radfahrerin beim Abbiegen zu schnell gewesen sein könnte. (AZ)