Der Musikverein Steinheim bietet böhmische Blasmusik vom Feinsten

Beim Konzert in der Vereinshalle begeistert die Steinheimer Musikkapelle das Publikum. Auch die "Juka Eintracht 98" erntet reichlich Beifall.

Böhmische Blasmusik vom Feinsten servierten die Musikerinnen und Musiker der Steinheimer Musikkapelle den Besuchern beim Böhmisch-Mährischen Konzertabend in der Vereinshalle. Dieser außergewöhnliche Mix aus Polka, Walzer und Märschen bildete den Abschluss der Festivitäten, die Anfang des Jahres anlässlich des 50. Geburtstages der Kapelle begonnen haben. Den ersten Teil des Abends bestritt die "Juka Eintracht 98" mit modernen Stücken, wie etwa "The best of James Bond", "Leuchtfeuer" oder "Abba Gold".

Die Gemeinschafts-Jugendkapelle macht den Anfang

Vereinsvorsitzender Johannes Stern (ebenfalls aktiver Musiker), freute sich in seiner Begrüßung speziell über den Auftritt der Gemeinschafts-Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Josef Pietschmann sowie Musikerinnen und Musiker aus den Orten Holzheim, Pfaffenhofen, Kadeltshofen, Beuren und Steinheim. Bereits mit ihrer Auftaktmusik, der Dudelsackmelodie "Highlands Cathedral", ernteten sie frenetischen Beifall. Ihre folgenden musikalischen Beiträge rissen dann das Publikum mit, darunter Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, sowie Vertreter von Politik, Kirche und den Vereinen.

Nach den Ehrungen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Allgäu-Schwäbischen Musikerbundes, Bezirk 8, Wolfgang Unseld, entführte die aktive Kapelle mit ihrem Dirigenten Tobias Geywitz ins böhmische Land. Sie präsentierte rundum ein gekonntes Klangbild der Blasmusik und begann mit dem anspruchsvollen Konzertmarsch "In Vita Optimum", aus dem Repertoire des Orchesters Lukas Bruckmeyer und dessen böhmische Kameraden. Dann wechselten Beifall, Worte und Musik sich ab, dabei führten Pia Reuter und Sarah Störk kurzweilig und charmant durchs Programm.

Der Musikverein bietet in Steinheim ein buntes Programm

Ob die Cipecková-Polka (von Franz Xaver Holzhauser) oder der Konzertwalzer "Böhmisches Gold" (Arrangement Franz Bummerl), beide überzeugten musikalisch durch ihre Harmonie. Natürlich durfte der "Der Strohwitwer" nicht fehlen, eine der bekanntesten Polkas der Original Egerländer Musikanten aus der Feder von Ernst Mosch. Der Marsch "Mens Sana in Corpore Sana" von G. J. Sprick schloss sich an. Hervorragend waren die Solis von Wolfgang Unseld und Stefan Ehret (beide Flügelhorn) im Stück "Das Goldene Flügelhorn" (von Walter Grechenig). Weiter ging’s im Programm mit "Eine Nacht in Böhmen" von Bernd Butscher und dem bekannten Montana-Marsch aus der Feder von Heinz Herrmannsdörfer. Das Publikum erklatschte sich zwei Zugaben. Ob solch ein Abend sich wiederholt, werde im nächsten Jahr der Vorstand entscheiden, sagte Vorsitzender Stern auf Anfrage.