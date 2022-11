Einbrecher in einem Thalfinger Wohnhaus

Erst nach einer Woche wurde ein Einbruch im Gänsackerweg bemerkt. Jetzt sucht die Kripo nach Zeugen.

In der vergangenen Wochen haben ein oder mehrere Einbrecher ein Einfamilienhaus im Thalfinger Gänsackerweg heimgesucht. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht daheim. Angehörige der Eigentümer haben den Einbruch erst am Freitag bemerkt. Sie stellten fest, dass die Balkontüre aufgebrochen und das gesamte Haus durchsucht worden war. Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, konnte bislang noch nicht abschließend ermittelt werden. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe eines geringen dreistelligen Betrages. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektion Neu– Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Neu–Ulm. In letzter Zeit kam es vermehrt zu Einbrüchen in Wohnhäuser, mit einem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 0731/8013-0 zu melden. (AZ)