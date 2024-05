Am Ulmer Hauptbahnhof hat (fast) alles zu: "Die Leute sind nicht zufrieden"

Plus Keine Semmel, keine Zeitungen – nur Zigaretten gibt's. Der Umbau am Bahnhof hat begonnen, doch die Kiosk-Container fehlen noch. Die Gewerkschaft ist enttäuscht.

Ein Wohlfühlort ist die Eingangshalle des Ulmer Hauptbahnhofs noch nie gewesen. Doch der erste Eindruck von Ulm, den Bahnreisende seit Dienstag gewinnen, stellt das noch in den Schatten.

Die Bäckerfiliale von der Kette Hamma am Eingang ist mit Plastikfolie abgedeckt. Wer dem Schild "Folge Deinem Geschmack!" hinterherläuft, betritt einen (eigentlich geschlossenen) Foodcourt, der in seine Einzelteile zerlegt und abtransportiert wird: Spar, Bierbrunnen, Asien-Imbiss, Currywurst-Express, Espressobar und der Mini-Supermarkt – nichts davon hat mehr geöffnet.