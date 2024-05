Ampel aus wegen Stromausfall: Radfahrer bei Unfall am Ehinger Tor verletzt

Ein 35-Jähriger musste nach einem Unfall am Ehinger Tor in Ulm ins Krankenhaus. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Leichte Verletzungen hat ein 35-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen am Ehinger Tor in Ulm erlitten. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Kurz vor 6 Uhr kam es durch einen Kabelschaden zu einem Stromausfall im Bereich Ehinger Tor und Unterer Kuhberg. Betroffen waren nach SWU-Angaben etwa 1200 Haushalte. Dadurch standen auch Straßenbahnen auf der Linie 2 zwischen Ehinger Tor und Kuhberg still und die Ampelanlagen am Ehinger Tor fielen aus. Polizisten regelten per Handzeichen den Verkehr im Bereich Ehinger Tor/Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium.

Regeln keine Polizisten den Verkehr und ist die Ampel außer Betrieb, so gelten die Blechschilder neben den Ampeln. Bei der Kreuzung weiter östlich muss der Verkehr aus der Schillerstraße den Fahrzeugen auf der Neue Straße Vorfahrt gewähren. Hier kam es dann gegen 6.15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Pkw.

Nach den Ermittlungen der Polizei war der 35-jährige Radfahrer auf der Schillerstraße in Richtung Landratsamt unterwegs. Als er die bevorrechtigte Neue Straße überquerte, stieß er mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammen, die aus Richtung Hauptbahnhof kam. Der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radfahrer nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden an Fahrrad und dem Renault schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Nach rund einer Stunde war der Kabelschaden behoben und die Ampelanlagen funktionierten wieder. Lediglich im Westringtunnel, der unterhalb des Ehinger Tors verläuft, war die zulässige Höchstgeschwindigkeit noch auf 40 km/h begrenzt, bis alle Sicherheitssysteme überprüft waren.