Aufmerksamer Lastwagenfahrer verhindert Frontalzusammenstoß in Ulm

Plus Auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Ulm überholt ein Autofahrer trotz Gegenverkehr – ein schwerer Unfall droht. Doch ein Lastwagenfahrer reagiert rechtzeitig.

Von Thomas Heckmann

Trotz großer Gefahr endete ein Verkehrsunfall auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Ulm ohne Verletzte. Um kurz vor sieben Uhr morgens war ein 63-jähriger Nissan-Fahrer in Richtung Donautal unterwegs. Vor ihm fuhr ein 57-Jähriger mit seinem MAN-Sattelzug. Zwischen der Harthauser Straße und der Jörg-Syrlin-Straße setzte der Nissan-Fahrer zum Überholen des Sattelzuges an, obwohl er nicht ausreichend weit sehen konnte, ob Gegenverkehr kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

