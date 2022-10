Das sind die reichsten Menschen zwischen Ulm und Augsburg

Plus Das Manager Magazin hat eine Liste der 500 reichsten Deutschen veröffentlicht. Aus der Region dabei: Drogeriekönige, Einkaufswagenchampions, Gerüstemeister und Schlossherren.

Von ganz oben herab schaut Dieter Schwarz. Ein wahres Imperium hat er sich rund um die Ketten Lidl und Kaufland erschaffen. 36 Milliarden Euro soll sein Vermögen schwer sein. Dagegen ist der reichste Ulmer ein armer Schlucker. 1,3 Milliarden Euro hat Erwin Müller laut der Manager-Magazin-Liste angehäuft. Damit steht er nur auf Platz 167 in Deutschland. Die Zahl der Milliardäre und Milliardärinnen stagniert, 212 seien es aktuell. Einer davon ist Müller. Einige haben kräftige Einschläge verzeichnen müssen, nicht so Müller. Sein Vermögen blieb ziemlich stabil.