Bitte ein B: Eine Online-Petition setzt sich für die Ulmer Philharmoniker ein

Das Philharmonische Orchester des Theaters Ulm soll von einem C- zu einem B-Orchester werden. Der Förderverein startete nun eine Online-Petition.

Nun fordert auch der Verein "Freunde und Förderer des Ulmer Theaters" öffentlich die Höherstufung der Ulmer Philharmoniker von einem C- zu einem B-Orchester. Auch der Ulmer Richard-Wagner-Verband und diverse Kommunalpolitiker hatten das in den vergangenen Wochen schon verlangt.

Der Förderverein hat nun die Online-Petition "Bitte ein B" gestartet, die bereits mehr als 200 Menschen unterzeichnet haben. Vereinsvorsitzende Johanna Kienzerle schreibt in der Begründung: "Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahme dringend erforderlich ist, um die künstlerische Qualität des Orchesters und unseres Stadttheaters auch in Zukunft zu halten und weiter auszubauen. Das Theater Ulm strahlt weit ins Umland, die Besucher kommen zu einem erheblichen Teil von auswärts zum regelmäßigen Theaterbesuch nach Ulm." Nahezu alle Orchester in Süddeutschland seien in die Vergütungsgruppen A oder B eingruppiert, was auch mit dem entsprechenden Status einhergehe. Kienzerle fürchtet, dass das Theater Ulm so im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Nachsehen haben.

Das Theater Ulm sei das Aushängeschild für den Kulturstandort Ulm und ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt und die Region. Das derzeitige künstlerische Niveau und die Leistungsfähigkeit müsse mindestens gehalten und in Zukunft weiter verbessert werden, um dem berechtigten Qualitätsanspruch der Bevölkerung gerecht zu werden.

Die Petition des Fördervereins ist online auf dem Portal "Open Petition" zu finden. Es sollen 1400 Unterschriften erreicht werden. (AZ)