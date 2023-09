Mann umklammert, begrabscht und küsst 17-Jährige am Bahnhof

Die Jugendliche sitzt auf einer Bank am Bahnhof in Blaubeuren, als sich ein Mann von hinten nähert und sie bedrängt. Durch massive Gegenwehr befreit sie sich.

Ein 24-Jähriger soll eine 17-Jährige am Dienstag gegen 13.45 massiv sexuell belästigt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mitteilen, näherte sich der Mann der Jugendlichen von hinten und umklammerte sie. Dann soll er das um Hilfe schreiende Mädchen begrapscht und geküsst haben. Durch massive Gegenwehr gelang es der bereits am Boden liegenden 17-Jährigen, sich von dem Angreifer zu befreien. Der Mann ist einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, die Polizei (Telefon 0731/1880) bittet um weitere Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Die 17-Jährige saß auf einer Bank am Bahnhof in Blaubeuren, als sie bedrängt wurde. Nach dem Übergriff rief sie die Polizei. Auch Zeugen meldeten den Vorfall. Eine Polizeistreife der Bundespolizei nahm den 24-jährigen Verdächtigen kurze Zeit später am Bahnhof vorläufig fest. Der Mann soll dabei geäußert haben, dass er in psychiatrischer Behandlung sei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Mittwoch wegen Verdachts der sexuellen Nötigung einem Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, da im Raum steht, dass der Mann im schuldunfähigen Zustand gehandelt haben und eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen könnte. Der Mann befindet sich einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die 17-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich nicht gekannt haben. (AZ)