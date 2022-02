Mann schlägt Schaffnerin im Zug nach Ulm ins Gesicht: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall in einem Zug von Munderkingen nach Ulm ermittelt nun die Polizei. Es liegt eine grobe Beschreibung des Mannes vor.

Ein Fahrgast hat eine Zugbegleiterin auf der Strecke von Ulm nach Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte konnte am Montag gegen 13 Uhr bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen. Als er beim Halt des Zuges in Blaustein-Herrlingen aussteigen sollte, soll er zuvor mit der flachen Hand zugeschlagen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend habe er den Zug verlassen.

Der Mann soll circa 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle Augen, einen schwarzen Vollbart und gelockte, dunkle, längere Haare. Er soll mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Turnschuhen ohne Socken bekleidet gewesen sein. Auffällig war, dass ein Schuh an der Innenseite aufgerissen war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711-870350 zu melden. (AZ)