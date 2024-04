Sport Klamser verlässt die Ulmer Frauenstraße und zieht nach Blaustein

Plus Nach 40 Jahren verlässt das Sportgeschäft die Ulmer Innenstadt. Geschäftsführer Michael Klamser nennt es "die einzige logische Schlussfolgerung".

Seit 1983 gibt es den Sportladen in der Ulmer Frauenstraße, damals noch bekannt als Sport Abt. Nach dessen Insolvenz wurde es 2004 zum Sport Klamser. Doch Anfang kommenden Jahres wird dieser Name nicht mehr über dem Ladeneingangsschild hängen: Das Geschäft verlagert seinen Standort nach Blaustein. Als "die einzige logische Schlussfolgerung", bezeichnet das Geschäftsführer und Inhaber Michael Klamser.

Das Marktumfeld habe sich binnen der vergangenen 40 Jahre immens verändert, erzählt der 62-Jährige. Zu seinen Anfängen sei der Sport-Scheck-Katalog "die Bibel der Branche" gewesen. Doch zwischenzeitlich hätten sich Discounter wie Aldi und Lidl sowie Decathlon und andere Marken aus dem "Billig-Preis-Segment" auf den Markt gedrückt. Hinzu komme der Online-Handel. Adidas und Nike hätten ihnen längst zu verstehen gegeben, dass sie Geschäfte wie Sport Klamser nicht brauchen, um ihre Produkte zu verkaufen. Und auch Klamser ist sich bewusst, dass Kundinnen und Kunden oftmals nur in die Frauenstraße kommen, um die Größe auszuprobieren - bestellt werde dann im Netz.