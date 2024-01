Comedy im Ulmer Roxy: Till Reiners über ungleiche Freundschaften

Plus Mit seinem neuen Programm "Mein Italien" war Till Reiners zu Gast im ausverkauften Roxy. Am Ende spricht er dabei mehr über Christian Lindner als über Italien.

So richtig überraschen wird es vermutlich kaum jemand, dass sich hinter Till Reiners neuestem Programm "Mein Italien" kein ausführlicher Reisebericht über der Deutschen liebstes Urlaubsland verbirgt. Stattdessen seziert der Comedian, der sich auf der Bühne selbst als politisch links bezeichnet, seine unwahrscheinlich Freundschaft mit Christian Lindner.

Wie können der Mann, der für Aussagen bekannt ist wie "Probleme sind auch nur dornige Chancen" oder "Das 9-Euro-Ticket begünstigt die Gratismentalität" und Comedian mit starkem Linksdrall überhaupt miteinander auskommen? Dass sie es trotz allem schaffen, ist die gute Botschaft der ersten Hälfte. Pathetisch ausgedrückt: Freundschaft kann viele Grenzen überwinden. Trotz Uneinigkeit bei vielen Themen sollte zumindest ein freundlich-zivilisierter Umgang kein Problem sein. Diese Herangehensweise würde unserer Gesellschaft jedenfalls guttun.