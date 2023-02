Company in Motion: Die Tanzcompagnie erreicht das nächste Level

Dieser Abend gehört den Tänzerinnen und Tänzern des Theaters Ulm. Bei "Company in Motion – Next Level" bringen sie ihre eigenen Ideen und Erfahrungen auf die Bühne.

Die Compagnie ist wieder in Bewegung – Am Theater Ulm geht das Format "Company in Motion" in seine fünfte Runde. Es wird wohl das letzte Mal sein, dass es das in dieser Form gibt. Die Premiere dieses vielseitigen Tanzabends begeisterte das Publikum.

Mitglieder der Tanzcompagnie zeigen eigene Choreografien

Das Format ist bekannt. Die Tänzerinnen und Tänzer des Theaters Ulm entwickeln bei "Company in Motion" eigene Choreografien und gestalten daraus ein Programm. "Next Level" lautet dabei das verbindende Motto in dieser Spielzeit, das den Compagnie-Mitgliedern viel Freiraum für ihre Ideen lässt und ihnen auch eine echte Möglichkeit gibt, ganz persönliche Erfahrungen getanzt auf die Bühne zu bringen. So wurde das nächste Level vielfach erreicht, auch was die Länge der Choreografien anbelangt. Alba Pérez Gonzalez hat erstmals ein längeres Stück für das Format entwickelt, das den zweiten Teil des Abends nach der Pause füllt. Ein Aufenthalt in Lateinamerika inspirierte die Spanierin zu "Folk". In verschiedenen Szenen beleuchtet sie die Bedeutung von Festen und Ritualen für die Gesellschaft. Inspiration schöpft sie aus verschiedenen Kulturen, von baskischem Stocktanz bis Maya-Zeremonie.

Erfahrungen aus seinem Leben verarbeitete auch Magnum Phillipy mit seinem sechsminütigen Solo, der den Applaus des Publikums sichtlich emotional entgegennahm. Die Verlockungen von Alkohol und das Bemühen, ihm zu widerstehen packt Phillipy in "R&B's of a good Heart" in einen wunderbaren spannenden Tanz.

Eine Liebesgeschichte in 11 Minuten

Eine komplette Liebesgeschichte in 11 Minuten erzählt Carmen Vázquez Marfil mit "Can love ae a Palindrome?" Vom leidenschaftlichen Kennenlernen mit starker körperlicher Anziehung bis Trennung, bei der die Tänzerin wieder lernen muss, allein zurechtzukommen. Zwei "Ichs" verschmelzen zum "Wir", wobei sie im besten Fall trotzdem ihr "Ich" bleiben, heißt es im Erklärtext.

Ebenfalls um die Beziehung zwischen zwei Menschen geht es dann in "Foggy Flower", choreografiert von Seungah Park. Zwei Tänzer sind verbunden durch ein Seil. Eine Verbindung, die auch jeweils Macht über den anderen verleiht, bis einer der beiden es schafft, sich zu lösen – ein getanzter Befreiungsschlag.

Lesen Sie dazu auch

Zum Einstieg wartet die Compagnie in Maya Mayzels Choreografie "Treffpunkt: Meine Gedanken" mit ganz klassischen Ballettelementen auf. Zusammen mit Gabriel Mathéo Bellucci und Magnum Phillipy tanzt sie zur Musik von Shostakovich.

Gut gelaunt in die Pause

Dafür, dass die Zuschauer gut gelaunt in die Pause entlassen wurden, sorgte Alekseji Canepa mit "Travelnerds". Sechs Schüler verirren sich im Großstadtdschungel, die blecherne Stimme gibt – wer kennt es nicht? – widersprüchliche Anweisungen.

Die Idee zu "Company in Motion" hatte Tanztheater-Direktor Reiner Feistel 2018. Das Format hat schnell seine Fans im Ulmer Publikum gewonnen. Auch in diesem Jahr sind die ersten Termine im Podium bereits ausverkauft. Doch nachdem Reiner Feistel das Theater Ulm nach dieser Spielzeit verlässt, wird es das Konzept so wohl auch nicht mehr geben. Seine Nachfolgerin Anett Göhre plane zwar ein ähnliches Format, sagt Pressesprecherin Sandra Schumacher. Wie genau das aussehen wird, werde sich dann zeigen, wenn Göhre ab der kommenden Spielzeit die Leitung des Tanztheaters übernimmt.

Info: Termine und Tickets für "Company in Motion – Next Level" gibt es unter theater-ulm.de.