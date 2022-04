Das Ulmer RKU hilft mit OP-Material in der Ukraine

Die Ulmer Kliniken verbindet eine Freundschaft mit dem Universitätsklinikum Dnipro in der Ukraine. Wie der Freundeskreis nun die Not im Krieg lindern will.

Das RKU (Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm) unterstützt die Spendenaktion des Deutsch-Ukrainischen Freundeskreises der Orthopäden und Traumatologen mit OP-Instrumenten und Implantaten. Seit fast 25 Jahren bestehen enge fachliche und freundschaftliche Verbindungen des Freundeskreises mit dem Universitätsklinikum Dnipro in der Ukraine, verbunden mit gegenseitigen Vortragsreisen, Hospitationen und Lehroperationen. Nun hat der Verein zu einer Geld- und Sachspendenaktion aufgerufen, um den ukrainischen Freunden Hilfe zu leisten.

Ulmer RKU hilft nach Bitte um Hilfe aus Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine

Vor Kurzem erhielt Dr. Michael Gabel, Präsident des Vereins, die Bitte um Hilfe aus Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine. Der Präsident des Freundeskreises auf ukrainischer Seite, Professor Alexander Loskutov, schrieb von der großen Not bei der Patientenversorgung und bat um Verbandsstoffe, Antibiotika, Medikamente und vor allem chirurgisches Material für den OP. Dank der großen Hilfsbereitschaft von Schulklassen, privaten Spendern bis hin zu Firmen kamen in wenigen Tagen 35.000 Euro an Geldspenden und 120.000 Euro Gegenwert an Sachspenden zusammen. Auch das RKU folgte dem Aufruf und unterstützte die Aktion mit einer umfangreichen Spende an OP-Instrumenten und Implantaten.

Insgesamt kam ein großes Volumen an Verbrauchsgütern, Wundauflagen und Medikamenten zusammen, dazu noch schwergewichtige chirurgische Instrumente. Unterstützung gab es auch vom Rotary Club Stuttgart Solitude und Rotary Club Dnipro City mit Spenden einerseits und zur Koordination des Transports über die Grenze andererseits. In Stuttgart startete ein Lastwagen mit dem Ziel Ukraine. Bereits drei Tage später konnten die Hilfsgüter und Sachspenden in Dnipro in der Ukraine in Empfang genommen werden. (AZ)