Ulm

06:00 Uhr

Der erste Stadtplatz ist fast fertig: Ulmer Dichterviertel wächst weiter

Aus der Luft lassen sich Straßenzüge und Häuserblocks im nördlichen Teil des Dichterviertels schon gut erkennen – so wie auch die vorübergehende Sackgasse der Achse Innenstadt.

Plus An einer Stelle lässt sich die künftige Optik des neuen zentralen Quartiers gut erkennen. Doch kleinere und größere Hürden begleiten das Projekt im Herzen Ulms.

Von Sebastian Mayr

Bis das Dichterviertel westlich des Ulmer Hauptbahnhofs fertig ist, werden noch etliche Monate vergehen. Wesentliche Bereiche sollen bis Ende April 2025 abgeschlossen sein, für manche Abschnitte gibt es noch gar keine Planung. Doch die Arbeiten für das erste Paket von Straßenzügen und Plätzen sind beendet, nur Sitzauflagen und Rückenlehnen für die Bänke fehlen noch. Wer das Areal erkundet, bekommt einen guten Eindruck davon, wie das neue Quartier mit seiner besonderen Bedeutung künftig aussehen wird.

Bedeutsam ist das Dichterviertel aus mehreren Gründen: Hier gestalten die städtische Sanierungstreuhand (San) und mehrere Bauträger eine zentral gelegene Brach- und Industriefläche zu einem Wohngebiet um. Zwar werden Tiefgaragen gebaut, Autoverkehr soll aber nur eine möglichst geringe Rolle spielen. Das Interesse an den nach und nach fertig gestellten Wohnungen ist gewaltig, weil der Hauptbahnhof nah ist und Stuttgart über die Neubaustrecke künftig in lediglich rund 25 Minuten erreichbar sein wird. Und es entsteht ein Eingang zur Landesgartenschau 2030: Wer mit dem Zug nach Ulm kommt, wird durch das Dichterviertel auf das Gelände entlang der B10 gelangen. Zumindest die Stadtkanten seien dann weitgehend fertig, sagt Baubürgermeister Tim von Winning. In einzelnen Bereichen des neuen Quartiers wird womöglich noch länger gearbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

