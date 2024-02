Diese drei Ulmer sorgen sich um Schulpflanzen in den Sommerferien

Zum 21. Mal veranstaltete die Innovationsregion Ulm in diesem Jahr den Regionalwettbewerb Jugend forscht. Aus Ulm gab es nur ein einziges Siegerteam.

In der Donauhalle in Ulm wurden in einer Feierstunde die Preise übergeben. In der Sparte Jugend forscht wurden drei Regionalsieger-Teams gekürt, in der Sparte Schüler experimentieren gab es sieben erste Plätze.

Die 59. Runde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb steht unter dem Motto „Mach dir einen Kopf“. Bundesweit hat es über 10.000 junge Talente motiviert, selbst ein Forschungsprojekt zu erarbeiten und sich bei Jugend forscht anzumelden. Am 21. Regionalwettbewerb der Innovationsregion Ulm gingen 90 Kinder und Jugendliche mit insgesamt 47 Projekten in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik an den Start.

OB Albsteiger ehrt bei Jugend forscht nur ein Team aus Ulm

Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger zeigte sich beeindruckt von Ideen der jungen Forscherinnen und Forscher und von der gelungenen Umsetzung in den innovativen Projekten. Gewinnerinnen oder Gewinner aus Neu-Ulm galt es nicht zu ehren. Eher aus dem Raum Biberach und Ochsenhausen. Aber auch aus Ulm. Im Rahmen der Feierstunde wurde die langjährige Patin des Wettbewerbs, Uschi Knapp, mit der goldenen Ehrennadel von Jugend forscht aus. Es war der letzte Wettbewerb der Geschäftsführerin der Innovationsregion Ulm. Sie geht Ende März in den Ruhestand.

Im Fachgebiet Arbeitswelt waren in der Sparte Jugend forscht keine Projekte an den Start gegangen. In der Sparte Schüler experimentieren gewannen Paul Steidle (14), Julian Ritter (13) und Oskar von Heimendahl (12) vom Schubart-Gymnasium Ulm. Unter dem Titel „Sommer-Pflanzenretter“ testeten sie Systeme zur Bewässerung der Schulpflanzen in den sechswöchigen Sommerferien. (AZ)

