Ulm

17:57 Uhr

Diesmal rettet sich Ratiopharm Ulm über die Ziellinie

Plus Auch gegen Heidelberg wird eine Führung weggeschmissen, aber in der Verlängerung reicht es dann doch. Ein Spieler hat die Mannschaft verlassen.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Man kann das ja positiv sehen: Gegen Chemnitz, Rostock und Göttingen haben Führungen nicht gereicht, auch gegen Heidelberg schmiss Ratiopharm Ulm am Sonntag in der Basketball-Bundesliga einen klaren Vorsprung weg. Aber diesmal reichte es in der Verlängerung, mit 106:96 wurde der zweite Sieg in dieser Saison unter Dach und Fach gebracht.

