B10 bei Dornstadt - Bauarbeiten werden pünktlich fertig

Die Umleitungen haben ein Ende - die B10 ist wieder frei befahrbar.

Gut zwei Wochen lang musste der Verkehr von Ulm in Richtung Dornstadt Umwege in Kauf nehmen, doch nun werden die Bauarbeiten abgeschlossen und die Bundesstraße 10 wieder freigegeben werden.

Rund 660 000 Euro kostet es, den verschlissenen Fahrbahnbelag zwischen der A8-Ausfahrt Ulm-West und der B10-Ausfahrt Dornstadt in Fahrtrichtung Geislingen auszutauschen. Am Montag sollte als letzte größere Maßnahme die Fahrbahnmarkierung angebracht werden, doch das fiel buchstäblich ins Wasser, heftige Regengüsse machten die Arbeit unmöglich. Nachdem am Dienstagmorgen die Fahrbahn ausreichend abtrocknete, konnten die Arbeiten nachgeholt werden. Sobald die Farbe trocken ist, wird die Sperrung der Straße aufgehoben.

Durch die Umleitung über die A8-Ausfahrt Ulm-Nord und die erst vor wenigen Jahren eröffnete Albrecht-Berblinger-Straße neben dem Containerbahnhof konnte der Verkehr mit nur wenigen Behinderungen umgeleitet werden.