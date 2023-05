Ulm

Ein Albtraum in Beige? Theater Ulm gewährt Einblicke ins Pflegeheim

Ein Arsenal der Alten: Frank Röder, Henning Mittwollen, Vincent Furrer, Emma Lotta Wegner, Rasmus Friedrich und Christel Mayr in "geister sind auch nur menschen".

Plus In "geister sind auch nur menschen" lässt Katja Brunner ein Arsenal an Alten aufmarschieren. Wie geht es ihnen wirklich im Heim?

Es gibt die Alten, auf die man gerne oder als junger Mensch sogar etwas neidisch blickt. Die frisch Verrenteten der Babyboomer-Generation, die vormittags um 11 Uhr mit dem Marken-E-Bike durch die Landschaft radeln. Und es gibt die richtig Alten. Die, auf die man ungern blickt, die in Windeln im Pflegeheim liegen. Ein sehenswertes neues Schauspiel am Theater Neu-Ulm stellt genau diese Menschen in den Mittelpunkt.

Katja Brunners Theaterstück zur Pflege: Ein Blick in die eigene Zukunft?

"geister sind auch nur menschen" heißt das Stück. Es führt dem Zuschauer vor Augen, was ihm womöglich ebenfalls irgendwann droht - dem einen früher, dem anderen später. Das kann ein erschreckender Gedanke sein. Aber um es vorweg zu nehmen: Man wird das Theater nicht komplett deprimiert verlassen. Das sechsköpfige Ensemble um Regisseurin Karin Drechsel, die in Ulm unter anderem Florian Zellers "Vater" inszeniert hatte, in dem es ebenfalls um Altern und Demenz geht, schafft auch einzelne heitere Momente.

