Einbruch in zwei Gaststätten in Wiblingen: Täter auf der Flucht

In einem Fall bemerkte ein Zeuge drei Männer. Sie ergriffen daraufhin die Flucht. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Auf Gaststätten hatten es in der Nacht auf Mittwoch bislang unbekannte Täter in Ulm-Wiblingen abgesehen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Mit einem großen Stein warfen Einbrecher die Glastür einer Gaststätte in der Biberacher Straße ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke. Aus einem Behälter mit Trinkgeld stahlen sie einen Teil der Münzen. Dann flüchteten sie unerkannt.

Auch in der Buchauer Straße waren Einbrecher an einer Gaststätte zu Gange. Gegen 1.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer mit einer Gerüststange versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Friedrichshafener Straße. Eine genaue Personenbeschreibung konnte der Zeuge nicht machen, so die Polizei. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Polizei Ulm sicherte an beiden Gaststätten die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise von Zeugen nimmt der Polizeiposten Ulm-Wiblingen unter der Telefonnummer 0731/401750 entgegen. (AZ)