Fips und Bärtle – der "Ulm-Träumer" erlebt sein zweites Abenteuer

Plus "Der Ulm-Träumer" taucht in Hörspiel-Folge zwei tief in die Geschichte der Stadt. Doch vor allem dreht sich die Geschichte sanft um Leben und Abschied.

Von Veronika Lintner

"Mein Name ist Filip, aber Ihr könnt Fips zu mir sagen", so begrüßt der junge Held seine Zuhörerschaft. Und so beginnt der zweite Teil des "Ulm-Träumers". Der 9-jährige Fips schlummert sich auch in dieser Hörspiel-Folge in eine Fantasiewelt hinein. In ein rätselhaftes Ulm vergangener Tage. An seiner Seite brummt auch wieder der Löwe Bärtle. Doch Teil zwei dieses absolut ulmischen Projekts dreht sich, heiter und auch ernst, um das große Thema Abschied. Spielort? Der Alte Friedhof in Ulm.

