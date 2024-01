Ulm

vor 34 Min.

Geplant planlos: Ulmer und Neu-Ulmer Künstler stellen im Kunstpool aus

Plus Acht Mitgliedern der Freien Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm haben gemeinsam eine spannende Schau zusammengestellt. Das erwartet die Besucher.

Von Stefan Kümmritz

"Geplant planlos" heißt die momentan in der Ulmer Galerie Kunstpool am Ehinger Tor zu erlebende Ausstellung von acht Mitgliedern der Freien Künstlergruppe Ulm/ Neu-Ulm. Geplant ja, planlos – das müssen die Besucher für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall zeigen Sonja Hatzelmann, Angelina Kober-Buchholz, Karin Peduto, Marlis Schabacker-Bock, Marita Tobner, Peter Gramming, Reinhard Köhler und Rainer Steinemann sehr unterschiedliche Werke von abstrakter Malerei über Collagen und Grafiken bis hin zu Skulpturen, die in ihrer Gesamtheit ein sehr schönes, buntes Bild kreativen, künstlerischen Schaffens abgeben.

Lokale Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Vielfalt

Zentral im Raum ziehen drei Metall-Holz-Skulpturen von Gildepreisträger Rainer Steinemann den Blick an und entlocken dem Besucher wegen der Titel auch ein Schmunzeln: "Hitzkopf", "Querkopf" und "Dickkopf". Quasi eingerahmt werden sie von großformatigen etwas collagenhaften, abstrakten Bildern von Sonja Hatzelmann, fantasievollen Collagen von Marita Tobner, bei denen Frauenköpfe im Mittelpunkt stehen, kleinformatige Assemblagen von Reinhard Köhler aus seiner noch unvollendeten "Engel"-Serie, einer aktuellen Arbeit in Mischtechnik von Angelina Kober-Buchholz mit dem Titel "Völkerwanderung", Dynamik ausstrahlende Tuschezeichnungen von Karin Peduto und Acryl-Bildern von Marlis Schabacker-Bock, die unter den Titeln „Aufbruch“ und „Meine Yacht“ stimmungsvolle Bilder von Schiffen auf rauer See zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen