Großeinsatz am Schubart-Gymnasium beendet: Polizei gibt Entwarnung

Am Schubart-Gymnasium in Ulm gab es einen Großeinsatz der Polizei. Telefonisch wurde eine "Bedrohung" ausgesprochen.

Die Aufregung war groß, doch am Ende konnte Entwarnung gegeben werden: Am Schubart-Gymnasium in Ulm ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zahlreiche Kräfte versammelten sich um das Schulgebäude, Eltern warteten zum Teil verzweifelt auf Informationen. Verletzte wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 11.30 Uhr eilte die Polizei mit zahlreichen Streifen zur Schule, am westlichen Rand der Innenstadt gelegen. Gegen 11.45 Uhr setzte das Polizeipräsidium Ulm eine Mitteilung zum Großeinsatz über den Kurznachrichtendienst Twitter ab. Darin hieß es unter anderem: "Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht."

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens hielt sich auf Nachfrage unserer Redaktion mit Angaben erst sehr bedeckt. "Wir sind mit starken Kräften draußen. Im Moment besteht kein Grund, sich unsicher zu fühlen", so Jürgens gegen kurz vor 12 Uhr. Den genauen Einsatzort wollte er zu diesem Zeitpunkt aber nicht nennen. Dort, wo es unsicher werden könnte, sei die Polizei mit starken Kräften vor Ort. Dieser Bereich sei auch entsprechend abgesperrt.

Polizei mit starken Kräften am Schubart-Gymnasium in Ulm

Schnell hatte unsere Redaktion jedoch von einer Bedrohungslage am Schubart-Gymnasium an der Inneren Wallstraße erfahren. Polizeisprecher Jürgens wollte diesen Einsatzort und -grund auf Nachfrage aber erst nicht bestätigen. Derweil versammelten sich um das Schulgebäude zwischen Großer und Kleiner Blau bereits circa 50 Beamte der Polizei. Die Lage war jedoch durchgehend ruhig. Eine Durchsuchung des Schulgebäudes durch die Polizei konnte gegen kurz vor 13 Uhr beendet werden.

Eltern warten verzweifelt vor dem Schubart-Gymnasium in Ulm

Gut ein Dutzend Eltern von Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums warteten derweil vor Ort. Auch sie hätten keine Information darüber gehabt, was der Grund für das Polizeiaufgebot war. Wohl auch hätten die Jugendlichen in der Schule nicht mehr gewusst. Unklar war lange auch, wann sie das Gebäude verlassen dürften. Eine Mutter vor Ort erzählte, dass sie auf ihre Tochter warte. Sie mache sich große Sorgen, weil die Tochter Diabetes habe, möglicherweise unterzuckert sei und etwas zu essen brauche.

Gegen 13 Uhr rückten dann die Polizeikräfte ab. "Der Verdacht auf eine mögliche Gefahr hat sich nicht bestätigt", so Polizeisprecher Jürgens auf Nachfrage. Grund für den Großeinsatz sei eine Drohung gewesen, die telefonisch ausgesprochen worden sei. Nun wollen die Ermittler herausfinden, wer hinter dieser Drohung steckt. Ob bei dem Anruf auch ein Amoklauf angedroht worden sei, wollte Jürgens nicht sagen. "Es muss genügen, wenn wir von Bedrohung sprechen. Es muss nicht niemand wissen, was er tun muss, um die Polizei mit starken Kräften auf den Weg zu bringen."