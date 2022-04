Harald Lesch und Nobelpreisträger Reinhard Genzel kommen ins Stadthaus

Die beiden Physiker sprechen über Albert Einstein und über ihre eigenen Forschungen. Noch ein weiterer Promi aus der Wissenschaft kommt nach Ulm.

Drei Hochkaräter aus der Wissenschaft kommen noch in diesem Jahr für Vorträge nach Ulm, angelockt vom Verein Albert Einstein Discovery Center Ulm. Eigentlich waren zwei der Veranstaltungen bereits für Ende 2021 geplant gewesen, doch Corona kam dazwischen. Worauf sich Interessierte nun freuen können.

Ende 2021 sagte der Verein sein Symposium "Century Celebration" zum hundertsten Jahrestag des Physik-Nobelpreises von Albert Einstein wegen Corona kurzfristig ab. Diese Vortragsveranstaltungen werden im Mai und November im Ulmer Stadthaus nachgeholt. Ihr Titel musste dennoch nicht geändert werden. "Was viele nicht wissen: Der Nobelpreis für Physik für das Jahr 1921 wurde Albert Einstein erst 1922 verliehen. So bleibt es für uns weiter die "Century Celebration", und auch die Vortragenden sind uns treu geblieben", erläutert Dr. Nancy Hecker-Denschlag, Vorsitzende des Vereins Albert Einstein Discovery Center Ulm. Der Verein will ein Erlebnis-Museum in Einsteins Geburtsstadt errichten, sammelt dafür Spenden und hat dabei auch prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Lesch, Genzel und Neiman an seiner Seite.

Harald Lesch, Reinhard Genzel und Susan Neiman kommen nach Ulm

Den Auftakt zum ersten Teil der "Century Celebration" machen im Mai der unter anderem aus dem Fernsehen bekannte Professor Harald Lesch und Nobelpreisträger Professor Reinhard Genzel. Professorin Susan Neiman, Philosophin und Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, wird dann am Samstag, 19. November, folgen.

Am Sonntag, 22. Mai, um 19 Uhr, erzählt Harald Lesch in seinem Vortrag "Was Licht alles kann – von Einstein bis heute" vom Photoeffekt, für dessen Beschreibung Albert Einstein seinen Nobelpreis erhielt. Dabei spannt er den Bogen von dieser Entdeckung bis zu ihren Folgen für die Gegenwart. Der Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist wurde vor allem durch seine Moderationen der ZDF-Sendungen "Abenteuer Forschung" und "Terra X" bekannt.

Albert Einstein erhielt den Nobelpreis vor 100 Jahren

Nobelpreisträger Reinhard Genzel spricht in Ulm über seine Forschung. Foto: Christian Flemming (Archivfoto)

Am Montag, 23. Mai, um 19 Uhr nimmt der Nobelpreisträger Prof. Reinhard Genzel sein Publikum mit auf "Eine vierzigjährige Reise" und erzählt, wie die Entdeckung des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gelungen ist. Der Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching erhielt dafür 2020 gemeinsam mit der US-amerikanischen Astronomin Andrea Ghez eine Hälfte des Nobelpreises für Physik.

Karten können über die Website des Einstein-Centers bestellt werden, alle Vorträge werden zudem parallel über den YouTube-Kanal und die Facebook-Seite des Vereins gestreamt. (AZ)