Ulm

18:00 Uhr

20 Jahre Euro: So viel Deutsche Mark werden in Ulm noch immer umgetauscht

Plus Auch 20 Jahre nach der Euroeinführung wechselt die Deutsche Bundesbank noch D-Mark. Der Ulmer Filialleiter Oliver Knur erzählt, welche Summe da zusammenkommt.

Von Quirin Hönig

Bereits vor 20 Jahren mussten sich die Bürgerinnen und Bürger von der Deutschen Mark verabschieden. Am 1. Januar 2002 wurde hierzulande das Euro-Bargeld eingeführt. Doch auch zwei Jahrzehnte später tauchen immer wieder Geldbeträge in der alten Währung auf, mal ist es der Notgroschen der Großmutter, mal ist es das eigene Sparschwein aus Kindertagen. Wer noch D-Mark findet, kann diese bei der Deutschen Bundesbank wechseln lassen. Oliver Knur, der Leiter der Filiale in Ulm, erzählt, welche Münzen und Scheine die Bank annimmt und wie viel Mark im Jahr 2021 in seinem Haus umgetauscht wurden.

