In Ulmer Pflegeheim brennt ein Zimmer

Die Feuerwehr löschte am Ostersonntag ein brennendes Zimmer in einem Pflegeheim. Das Feuer brach wohl durch eine Zigarette aus.

In Ulm hat es am Ostersonntag in einem Pflegeheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr zu einem Brand in der Magirusstraße ausrücken. Dort kam es in einem Zimmer eines Pflegeheims zu einem Feuer und starkem Rauch. Die Feuerwehr löschte den Brand, der das Zimmer völlig zerstörte.

Nach den ersten Erkenntnissen geriet wohl durch eine Zigarette ein Schrank in Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen die Bewohnerin. Die Seniorin erlitt leichte Verletzung durch das Einatmen von Rauchgas. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, schätzt den Schaden in dem Zimmer im fünfstelligen Bereich. Das Gebäude sowie die weiteren Zimmer blieben bewohnbar. (AZ)