Ulm

vor 43 Min.

Johannes Oerding gibt Gratis-Konzert am Ulmer Hauptbahnhof

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es soll seine "Schnellste Tour" werden: Johannes Oerding reist mit dem ICE durchs Land und tritt in vier Städten am Bahnsteig auf. So kommt man an die Freitickets für das Konzert in Ulm.

Wie schnell man mit dem ICE quer durch Deutschland reisen kann, will die Bahn am Donnerstag gemeinsam mit Sänger Johannes Oerding zeigen. Musiker und Verkehrsbetrieb planen "Die schnellste Tour" mit vier Gratis-Konzerten – zum großen Finale geht es nach Ulm. In nicht einmal 24 Stunden will Johannes Oerding eine ganze Deutschlandtournee absolvieren. Münster, übrigens die Geburtsstadt des Sängers, Düsseldorf, Karlsruhe und schließlich Ulm stehen auf dem Programm. Der Sänger und seine Band reisen mit dem ICE von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof und spielen dort kostenlose Überraschungskonzerte für Pendler und Reisende. Mehr als 600 Kilometer legen die Musiker dabei zurück. Die genauen Uhrzeiten werden – aus Sicherheitsgründen, wie die Bahn erklärt – erst später bekannt gegeben, unter anderem auf dem Instagramkanal "dbpersonenverkehr" und auf der Homepage des Unternehmens. Hier gibt es die Freikarten für das Johannes-Oerding-Konzert in Ulm Während es die Konzertbesucherinnen und -besucher in Münster, Düsseldorf und Karlsruhe etwas leichter haben und einfach vorbeikommen können, müssen Ulmer Fans allerdings schon vorher aktiv werden. Um für das Abschlusskonzert der "Schnellsten Tour" besser planen zu können, wie viele Personen kommen, hat die Bahn ein Ticketsystem eingerichtet, bei dem sich die Fans für eine Freikarte registrieren müssen. Das Ticketkontingent wird diesen Dienstag, 23. Mai, um 10 Uhr freigeschaltet. Der Einlass für das Open-Air-Konzert am Bahnhof wird über Bändchen geregelt Wer Freikarten ergattern will, sollte sich beeilen. Der Sänger, auch bekannt aus TV-Shows wie "Sing meinen Song" und "The Voice of Germany" ist populär. Oerding hatte seine Hallen- und Arenatour im April mit einem Auftritt vor 12.000 Menschen in der Barclays Arena in Hamburg beendet. Der 41-Jährige hatte 2009 sein erstes Album "Erste Wahl" veröffentlicht und legte im vergangenen Jahr seine siebte Platte "Plan A" vor. Vergangenes Jahr fand die Bahn-Kampagne "Die Schnellste Tour" im Juni mit Max Giesinger statt. Der Sänger fuhr damals von Hamburg über Berlin und Leipzig nach Wiesbaden und gab circa 20- bis 40-minütige Konzerte, einzig der letzte Auftritt dauerte gut eine Stunde. So dürfen sich heuer möglicherweise die Ulmer Fans auf das längste Konzert freuen. Mitfahren kann man im ICE mit Johannes Oerding nur mit Glück Mitfahren kann man im ICE mit Johannes Oerding übrigens nur mit Glück. Die Bahn schreibt dazu: "Im Regelverkehr ist unsere oberste Priorität, die Reisezeit unserer Kundinnen und Kunden nicht einzuschränken und die betrieblichen Abläufe keinesfalls zu stören. Insofern werden die Zugverbindungen, um größere Anstürme auf die Zugfahrt zu vermeiden, nicht öffentlich bekannt gegeben."

Themen folgen