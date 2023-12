Ulm

12:00 Uhr

Komponist Günter Buhles wird 80 – und feiert klein

Plus Als Kind spielte er zunächst noch lieber Fußball als Geige, doch die Liebe zur Musik setzte sich bald durch. Auch heute im Alter von 80 Jahren schreibt der Ulmer noch neue Melodien.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Geburtstag haben am Tag vor Heiligabend ist nicht ideal: Der bekannte Komponist und Kulturjournalist Günter Buhles feiert am 23. Dezember seinen 80. Geburtstag. Ein großes Fest wird es nicht trotzdem geben – das gab es in Buhles' Leben nie zum Geburtstag, weil Familienmitglieder an diesem Tag beruflich oder privat viel Arbeit haben. Genießen werden Buhles und seine Frau den Abend dennoch – mit einem Besuch im Theater Ulm.

Günter Buhles gilt als Komponist im Grenzbereich zwischen Neuer Musik und Jazz. Er selbst verortet sich im Bereich der postmodernen zeitgenössischen Musik. Die Musik, sagt er, war ihm eigentlich – neben der Familie – immer das Wichtigste. Musik müsse sich auf der Höhe ihrer Zeit bewegen, sie soll etwas von den Umständen ihrer Entstehung und von ihrer Umgebung reflektieren, davon ist Günter Buhles zutiefst überzeugt – weswegen er in seinen Kompositionen auch Elemente der atonalen Musik verwendet, aber traditionsorientierter Harmonik zugeneigt ist. "Ich sehe mich als bewusster Vertreter der Neuen Einfachheit", sagt Buhles über sich. Zur neuen Einfachheit in der Musik werden zum Beispiel auch der Este Arvo Pärt gerechnet und der Italiener Ludovico Einaudi gerechnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen