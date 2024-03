Ulm

vor 36 Min.

Künstler Michael Danner will 40.000 Kreise zeichnen

Der Kreis und der Löwenmensch: Beides fasziniert den Künstler Michael Danner. Beides will er in einer Performance zusammen bringen.

Plus Michael Danner plant ein ambitioniertes Vorhaben. Er will 40.000 Kreise zeichnen. Was das mit dem steinzeitlichen Löwenmenschen zu tun hat und warum er mit dem Projekt noch nicht loslegen konnte.

Von Dagmar Hub

Was er sich vorgenommen hat, wird physisch und mental eine riesige Herausforderung werden, weiß der Künstler Michael Danner. Der in Neu-Ulm geborene und in Ulm lebende Bildhauer und Maler will die Idee zu einer Kunstaktion umsetzen, die zwei ihm im Leben wichtige Themen verbindet: den Kreis als Symbol für das Leben an sich – und den Löwenmenschen, der ihn seit langer Zeit fasziniert.

40.000 Kreislinien will Danner zeichnen, jeweils ein Kreis für jeweils ein Jahr, seit der Löwenmensch von einem unbekannten Eiszeit-Künstler hier in der Region geschaffen wurde. Wobei: Das genaue Jahr kennt man nicht, die Zahl 40.000 steht als Annahme für das etwaige Alter der Figur, die die erste bekannte Chimärenfigur aus Mensch und Tier ist. 40.000 Kreise zeichnen – um das zu schaffen, wird er etwa 50 Tage brauchen, sagt Danner, bei etwa einer Stunde Arbeitszeit am Tag. Denn dieses Tun geht auf Knochen und Gelenke, und es erfordert eine ungeheure mentale Anstrengung. Jede Ablenkung würde dazu führen, dass der Kreis kein präziser Kreis wird. Musik hören zum Beispiel oder mit jemandem sprechen wäre während des Arbeitens unmöglich. "Ich muss dafür ganz bei mir sein." Ein Kunstwerk oder eine Performance mit so vielen Kreisen hat Danner noch nie geschaffen – das Werk soll den ungeheuer langen und für die meisten Menschen nicht vorstellbaren Zeitraum von 40.000 Jahren sinnlich erfahrbar machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen