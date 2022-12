Ulmer Lieferservice bringt Lebensmittel bis zur Haustür

Plus Mit seinem Lieferdienst "Frischer Flitzer" will Marko Svibovec voll durchstarten. Dafür hat er drei bekannte Betriebe aus der Region ins Boot geholt.

Marko Svibovec ist im Ausliefern von Lebensmitteln schon ein alter Hase. Seit Februar 2021 brachte der Wiblinger für den deutschlandweit tätigen Frühstücksservice Brötchenbursche frische Semmeln und Brezeln vor die Haustüren seiner Kundinnen und Kunden im Landkreis. Gleichzeitig spielte Svibovec wiederholt mit dem Gedanken, aus dem Franchise-Unternehmen auszusteigen und einen selbstständigen Lieferdienst aufzuziehen. Nun hat er es gewagt, er macht sein eigenes Ding – mit seinem Lieferservice "Frischer Flitzer" versorgt er ab sofort den Landkreis Neu-Ulm und Ulm mit allerlei Lebensmitteln.