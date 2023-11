Winkler Logistik verlässt Ulm und zieht nach Langenau

Einer der angeblich größten Mietvertragsabschlüsse Süddeutschlands im laufenden Jahr geht zum Nachteil Ulms aus.

Die Firma Winkler Logistik hat auf Beratung von Realogis einen Mietvertrag mit 20 Jahre Laufzeit für eine 63.400 Quadratmeter Nutzfläche umfassenden, nachhaltig errichtete Neubau-Logistikimmobilie der Dietz AG im Industriegebiet Langenau gezeichnet. Winkler verlässt damit Ulm.

In Ulm ist einer der größten Standorte der Winkler Unternehmensgruppe ansässig. Im Nutzfahrzeug-Teilecenter mit Agrarvertrieb sowie dem Zentrallager des Unternehmensbereichs winkler Logistik arbeiten knapp 300 Mitarbeiter. Gegründet wurde der Standort im Jahr 1974.

Laut Realogis – Deutschlands führendem Beratungsunternehmen von Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbegrundstücken – handelt es sich um einen der größeren Logistikimmobilien-Vertragsabschlüsse in Deutschland im laufenden Jahr und den größten in der Region entlang der Autobahn A8 zwischen Stuttgart und München. Der Standort besticht durch seine Nähe zur Autobahn A7 und zum Autobahnkreuz A7 / A8 (Kreuz Ulm / Elchingen).

Darum zieht Winkler von Ulm nach Langenau.

Eigentümer und Bauherr des Immobilienkomplexes in der Magirusstraße 2 ist eine Tochtergesellschaft der Dietz AG aus Bensheim. Alleiniger Nutzer wird Winkler Logistik, das Logistikunternehmen des Nutzfahrzeugteile-Großhändlers Winkler. Dem Nutzfahrzeugspezialist mit Hauptsitz in Stuttgart steht zukünftig eine Gesamtfläche von etwa 60.000 Quadratmetern Hallen-, 3.400 Quadratmetern Büro- sowie Sozialfläche sowie 266 Pkw- und 16 Lkw-Stellplätze zur Verfügung.

„In der Kraft unseres neuen Zentrallagers liegt die Essenz unserer zukünftigen Stärke – ein Dreh- und Angelpunkt, der nicht nur Waren bewegt, sondern unseren Kunden höchste Verfügbarkeit gewährleistet sowie die Grundlage für unser künftiges Wachstum bildet", erklärt Rüdiger Hahn, Vorsitzender Geschäftsführer der Winkler Unternehmensgruppe in einer Mitteilung, und macht damit klar, welche Bedeutung das Projekt für Winkler hat.

Die Unternehmensgruppe verfügt bisher über drei moderne Zentrallager in Ulm, Kassel und Wien. Von Ulm aus werden die Kunden im süddeutschen Raum, in Österreich und der Schweiz mit Ersatzteilen beliefert. Außerdem findet dort die weltweite Export- und Zollabwicklung statt.



Am Standort Langenau plant der Nutzfahrzeugspezialist ein hochmodernes Logistikzentrum mit nachhaltiger Gebäudeausstattung und automatisierten Lagerbereichen auf einer Lagerfläche von rund 60.000 Quadratmetern.

Die Winkler Logistik wird nach Fertigstellung von Ulm nach Langenau umziehen. „Der neue Standort bietet den Raum für unser Wachstum, sodass wir die gewohnte Top-Verfügbarkeit für unsere Kunden auch zukünftig bereitstellen können,” erläutert Andreas Mayer die Entscheidung für den Umzug der Winkler Logistik GmbH.



Der bisher von Iveco als Lager genutzte und in den Jahren 1991/1992 errichtete Standort wird vom Bestandshalter und Investor Dietz AG Anfang 2024 ressourcenorientiert zurückgebaut. Baustart der aus sechs Units bestehenden Immobilie in der Magirusstraße 2, ist für April 2024 geplant, die Übergabe an den Mieter für Sommer 2025. (AZ/heo)